"Арсенал" заинтересован в хавбеке "РБ Лейпциг"

"Арсенал" проявляет интерес к шведскому полузащитнику "РБ Лейпциг" Эмилю Форсбергу, сообщает Mirror.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него порядка 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Форсберг провел за "РБ Лейпциг" 33 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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