"Арсенал" заинтересован в обмене игроками с "Вест Бромвичем"

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"Арсенал" заинтересован в обмене игроками с "Вест Бромвичем"Лондонский "Арсенал" заинтересован в обмене игроками с "Вест Бромвичем", информирует Express.

По сведениям издания, "канониры" нацелились на капитана "дроздов" Джонни Эванса. При этом в сделку по 30-летнему беку лондонский клуб готов будет включить своего защитника Матье Дебюши. Наставник же "Вест Бромвича" Алан Пардью хотел бы обменять своего подопечного на другого игрока обороны "канониров" - Калума Чемберса.

Напомним, "Арсенал" включился в борьбу за Икарди. | soccernews.ru

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