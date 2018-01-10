Лондонский "Арсенал" заинтересован в обмене игроками с "Вест Бромвичем", информирует Express.

По сведениям издания, "канониры" нацелились на капитана "дроздов" Джонни Эванса. При этом в сделку по 30-летнему беку лондонский клуб готов будет включить своего защитника Матье Дебюши. Наставник же "Вест Бромвича" Алан Пардью хотел бы обменять своего подопечного на другого игрока обороны "канониров" - Калума Чемберса.

Напомним, "Арсенал" включился в борьбу за Икарди. | soccernews.ru