Лондонский "Арсенал" заключил рекордный спонсорский контракт с авиакомпанией "Emirates", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны продлили сотрудничество до лета 2024 года. Предыдущий договор истекал в 2019 году. При этом финансовые детали сделки пока остаются неизвестными.

Напомним, что "канониры" сотрудничают с "Emirates" с 2006 года.

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