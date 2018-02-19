"Арсенал" заключил рекордный спонсорский контракт

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"Арсенал" заключил рекордный спонсорский контракт

Лондонский "Арсенал" заключил рекордный спонсорский контракт с авиакомпанией "Emirates", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны продлили сотрудничество до лета 2024 года. Предыдущий договор истекал в 2019 году. При этом финансовые детали сделки пока остаются неизвестными. 

Напомним, что "канониры" сотрудничают с "Emirates" с 2006 года.

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