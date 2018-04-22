"Арсенал" заплатил 10 миллионов за участие Дзюбы в матче с "Зенитом"

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"Арсенал" заплатил 10 миллионов за участие Дзюбы в матче с "Зенитом"

Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба включен в состав клуба на матч 27-го тура чемпионата России против "Зенита".

"Канониры" и форвард совместно заплатили петербургскому клубу компенсацию в размере 10 миллионов рублей, которая позволит ему принять участие в матче.

Напомним, что "Арсенал" арендовал 29-летнего Дзюбу у "Зенита" этой зимой. Футболист провел за туляков 6 матчей и забил 4 гола.

Матч "Арсенал" - "Зенит" начнется в 14:00 мск.

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