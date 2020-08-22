"Арсенал" заплатит 30 миллионов евро за защитника "Лилля"
Трансфер центрального защитника Габриэла Магальянеса из "Лилля" в "Арсенал" - уже решённый вопрос, утверждает The Times.
По сведениям издания, покупка бразильского футболиста обойдётся "канонирам" примерно в 30 миллионов евро.
22-летний футболист уже согласовал с "Арсеналом" контракт до 2025 года и прошёл медицинское обследование.
Магальянес выступал за "Лилль" с 2017 года, сыграл 52 матча и забил 2 гола.
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