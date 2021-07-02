"Арсенал" заплатит 8 миллионов евро за португальского защитника

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"Арсенал" заплатит 8 миллионов евро за португальского защитника

Фото инстаграм Нуну Тавареша

Левый защитник "Бенфики" Нуну Тавареш продолжит карьеру в лондонском "Арсенале".

По информации журналиста Фабрицио Романо, "канониры" заплатят за португальского фулбека 8 миллионов евро + бонусы.

21-летний футболист заключит с английским клубом контракт до 2026 года после прохождения медицинского обследования.

В прошлом сезоне Тавареш сделал 3 ассиста в 25 матчах в составе "Бенфики".

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