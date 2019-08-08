"Арсенал" заплатит почти 36 миллионов евро за двух защитников

Стало известно, сколько потратит лондонский "Арсенал" на двух своих новичков, подписание которых ожидается сегодня.

По информации BBC, в ближайшие часы "канониры" объявят о переходе защитника "Челси" Давида Луиза и фулбека "Селтика" Кирана Тирни.

Трансфер бразильца обойдётся столичному клубу в 8,7 миллиона евро. Стороны заключат контракт до лета 2021 года.

Что касается Тирни, то за него заплатят 27,2 миллиона евро. Соглашение шотландца с финалистом Лиги Европы-2019 будет рассчитано на пять сезонов.

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