"Арсенал" ждет от "Ромы" предложений по Мхитаряну

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"Арсенал" ждет от "Ромы" предложений по Мхитаряну

"Арсенал" готов продать "Роме" своего хавбека Генриха Мхитаряна, выступающего за римлян на правах аренды.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, "канониры" не будут удерживать игрока и ждут по нему предложений. Отмечается, что тренер "волков" Пауло Фонсека хочет сохранить футболиста в команде.

Ориентировочная стоимость 31-летнего армянина составляет 25 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Мхитаряна 6 голов и 4 ассиста в 20 играх.

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