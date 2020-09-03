"Арсеналу" интересен хавбек "Вест Хэма"

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"Арсеналу" интересен хавбек "Вест Хэма"

"Арсенал" проявляет интерес к хавбеку "Вест Хэма" Фелипе Андерсону.

По сведениям Football Insider, "канониры" намерены воспользоваться натянутыми отношениями футболиста с наставником "молотобойцев" Дэвидом Мойесом.

Соглашение 27-летнего бразильца с клубом истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Андерсон провел 27 игр, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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