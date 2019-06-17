"Арсеналу" интересен защитник ПСЖ

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе попал в сферу интересов "Арсенала".

По сведениям Sportsmole, на трансфере 23-летнего француза настаивает тренер "канониров" Унаи Эмери, который работал с ним в ПСЖ. Отмечается, что переговоры с отцом футболиста уже стартовали.

Соглашение Кимпембе с ПСЖ действует до июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне на его счету один гол и одна результативная передача в 36 играх.

Читайте также: "Арсенал" не будет покупать Карраско. | http://soccernews.ru