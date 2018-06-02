"Арсеналу" нужен новый вратарь, в шорт-листе три кандидата

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери ищет нового голкипера.

Как сообщает Mirror, в сферу интересов "канониров" попали Ян Облак, Бернд Лено и Серхио Рико.

Напомним, что в настоящее время основным голкипером "Арсенала" является Петер Чех.

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