"Арсеналу" нужен воспитанник "Манчестер Сити"

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"Арсеналу" нужен воспитанник "Манчестер Сити"

"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" Джадону Санчо, сообщает The Sun.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, "горожане" пытаются удержать игрока и предлагают ему новый контракт с зарплатой в 1,7 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне 17-летний Санчо провел 33 матча за молодежную команду "Сити", забил 20 мячей и сделал 7 голевых передач.

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