"Арсеналу" нужен защитник "Ювентуса"

"Арсенал" проявляет интерес к марокканскому защитнику "Ювентуса" Медхи Бенатиа, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Уход Бенатиа из "Юве" вполне вероятен, так как у него произошел конфликт с главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Также марокканцем интересуются дортмундская "Боруссия" и "Марсель".

В минувшем сезоне 31-летний Бенатиа провел за "Ювентус" 32 матча и забил 4 гола.

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