"Арсеналу" предложили подписать Глушакова

Капитан "Спартака" Денис Глушаков может продолжить карьеру в тульском "Арсенале".

Как сообщает телеграм-канал Sport_inside, агенты футболиста предлагают "канонирам" услуги своего клиента.

"Арсенал", который впервые в истории сыграет в еврокубках, взял время на размышления.

"Спартак" намерен избавиться от Глушакова и, скорее всего, в ближайшее время расторгнет с ним контракт. Таким образом, хавбек сможет перейти в другой клуб бесплатно.

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