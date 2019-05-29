"Арсеналу" предложили подписать Глушакова
Капитан "Спартака" Денис Глушаков может продолжить карьеру в тульском "Арсенале".
Как сообщает телеграм-канал Sport_inside, агенты футболиста предлагают "канонирам" услуги своего клиента.
"Арсенал", который впервые в истории сыграет в еврокубках, взял время на размышления.
"Спартак" намерен избавиться от Глушакова и, скорее всего, в ближайшее время расторгнет с ним контракт. Таким образом, хавбек сможет перейти в другой клуб бесплатно.
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