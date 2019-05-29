"Арсеналу" предложили подписать Глушакова

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"Арсеналу" предложили подписать Глушакова

Капитан "Спартака" Денис Глушаков может продолжить карьеру в тульском "Арсенале".

Как сообщает телеграм-канал Sport_inside, агенты футболиста предлагают "канонирам" услуги своего клиента.

"Арсенал", который впервые в истории сыграет в еврокубках, взял время на размышления. 

"Спартак" намерен избавиться от Глушакова и, скорее всего, в ближайшее время расторгнет с ним контракт. Таким образом, хавбек сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Не пропустите: Глушаков хочет получить компенсацию от "Спартака" наличными, чтобы не делиться с женой. | http://soccernews.ru
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