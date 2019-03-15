"Арсеналу" приглянулся игрок соперника по 1/8 финала Лиги Европы

Хавбек "Ренна" Исмаила Сарр попал в сферу интересов "Арсенала".

По сведениям Goal France, "канониры" уже сделали запрос о трансфере 21-летнего игрока. Напомним, что "Ренн" был соперником "Арсенала" по 1/8 финала Лиги Европы.

Отмечается, что "Ренн" оценивает своего игрока в 55 миллионов евро.

В этом сезоне Сарр провел 39 игр, в которых отметился 10 голами и 10 результативными передачами.

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