"Арсеналу" приглянулся игрок соперника по 1/8 финала Лиги Европы
Хавбек "Ренна" Исмаила Сарр попал в сферу интересов "Арсенала".
По сведениям Goal France, "канониры" уже сделали запрос о трансфере 21-летнего игрока. Напомним, что "Ренн" был соперником "Арсенала" по 1/8 финала Лиги Европы.
Отмечается, что "Ренн" оценивает своего игрока в 55 миллионов евро.
В этом сезоне Сарр провел 39 игр, в которых отметился 10 голами и 10 результативными передачами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14