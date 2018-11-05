Аршавин: "Барселона" предлагала за меня 15 миллионов евро, но "Зенит" отказал"

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Аршавин: "Барселона" предлагала за меня 15 миллионов евро, но "Зенит" отказал"

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что у него была возможность перейти в "Барселону", однако питерский клуб не отпустил его. По словам Аршавина, он не переживает об этом, так как потом перешел в "Арсенал".

"Правда, я мог перейти в "Барселону". Присылали запрос, 15 миллионов евро за меня предлагали, - рассказал Аршавин в интервью на ютуб-канале "КраСава". - Им отказал "Зенит". Они не хотели меня продавать. Конечно, хотел оказаться в "Барсе", но не жалею, что получилость так, что я оказался в "Арсенале".

Ранее: Аршавин был готов приехать в сборную на ЧМ-2018 | http://soccernews.ru

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