Аршавин: "Барселона" страдает из-за Месси"

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Аршавин: "Барселона" страдает из-за Месси"

Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин поделился мнением о возможном уходе Лионеля Месси из "Барселоны".

"Возможно, Месси является лучшим футболистом за всю историю. Но сейчас "Барселона" из-за него больше страдает, чем получает от его игры и голов. Если бы я был президентом "Барселоны", я тоже вряд ли бы продал Месси, потому что для этого нужны крепкие яйца. Но с точки зрения менеджмента, конечно, "Барселоне" нужно было продавать Месси", - сказал Аршавин.

33-летний аргентинец всю карьеру провёл в "Барсе". Его контракт с клубом истекает в июне, договориться о продлении соглашения сторонам пока не удаётся.

В составе "сине-гранатовых" Месси забил 648 голов и сделал 284 ассиста в 753 матчах.

Не пропустите: Луческу посоветовал Месси уходить из "Барселоны". | http://soccernews.ru
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