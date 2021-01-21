Аршавин: "Барселона" страдает из-за Месси"
Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин поделился мнением о возможном уходе Лионеля Месси из "Барселоны".
"Возможно, Месси является лучшим футболистом за всю историю. Но сейчас "Барселона" из-за него больше страдает, чем получает от его игры и голов. Если бы я был президентом "Барселоны", я тоже вряд ли бы продал Месси, потому что для этого нужны крепкие яйца. Но с точки зрения менеджмента, конечно, "Барселоне" нужно было продавать Месси", - сказал Аршавин.
33-летний аргентинец всю карьеру провёл в "Барсе". Его контракт с клубом истекает в июне, договориться о продлении соглашения сторонам пока не удаётся.
В составе "сине-гранатовых" Месси забил 648 голов и сделал 284 ассиста в 753 матчах.
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
|20
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|Реал Сосьедад
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|9
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|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14