Аршавин будет тренироваться с дублем "Зенита"

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Аршавин будет тренироваться с дублем "Зенита"

Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин будет тренироваться с дублем питерской команды, сообщают российские СМИ.

"В свободное от работы время Аршавин будет тренироваться с "Зенитом-2". Мы уже обо всём договорились. Аршавин ведь может не только объяснить какие-то нюансы на поле, но и всё показать. Пацаны получат бесценный опыт. В этом смысле я очень рассчитываю на его помощь" - сказал тренер "Зенита-2" Владислав Радимов.

Напомним, что 37-летний Аршавин является воспитанником "Зенита", дебютировал за первую команду "сине-бело-голубых" в 2000 году. В январе 2009 года звёздный футболист перебрался в "Арсенал", но через некоторое время вернулся в коллектив из Санкт-Петербурга.

Всего в составе "Зенита" Аршавин провёл 352 матча, забил 74 гола и сделал 99 ассистов.

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