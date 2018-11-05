Аршавин был готов приехать в сборную на ЧМ-2018

Нападающий "Кайрата" и бывший игрок сборной России Андрей Аршавин признался, что приехал бы в расположение национальной команды перед чемпионатом мира-2018, если бы к нему обратился главный тренер Станислав Черчесов.



"Черчесов не обращался ко мне перед чемпионатом мира. Если бы пригласил в сборную, то я бы, конечно, поехал", - сказал Аршавин в интервью, опубликованном на Youtube-канале "КраСава".

Напомним, сборная России дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира-2018. В четвертьфинале команда Черчесова уступила в серии послематчевых пенальти соборной Хорватии. Победителем турнира стала сборная Франции.

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