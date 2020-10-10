Аршавин: "Черчесов на год опоздал с приглашением Сафонова в сборную России"

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Аршавин: "Черчесов на год опоздал с приглашением Сафонова в сборную России"

Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о дебютном вызове в национальную команду вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова.

"Черчесов опоздал ровно на год с этим приглашением. На мой взгляд, Сафонов в прошлом году был лучшим вратарём чемпионата. А лучший вратарь чемпионата должен играть за первую сборную. Рано или поздно он появится в составе сборной. Думаю, ближайшую игру отыграет Шунин, а во второй игре есть шансы увидеть Сафонова. Вообще-то он должен быть на предстоящем Чемпионате Европы", - сказал Аршавин.
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