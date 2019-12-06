Аршавин дал совет Слуцкому

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин посоветовал экс-тренеру национальной команды Леониду Слуцкому возглавить клуб РПЛ.

"Я слышал о "Динамо" и "Рубине". Но я бы посоветовал ехать в "Сочи". Мне кажется, там хороший состав, хороший город. С таким спонсором, который есть, можно двигаться вперёд, АЕК - не та Европа, которая была до этого, не Нидерланды с Англией. Мне кажется, лучше поработать в РПЛ, чем в АЕК", - сказал Аршавин.

Напомним, что 30 ноября Слуцкий покинул голландский "Витесс".

У российского специалиста было предложение от АЕК, однако афинский клуб уже отказался от его кандидатуры.

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