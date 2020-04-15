Аршавин доставил продукты владельцам сезонных абонементов "Зенита" старше 65 лет

1 Теги андрей аршавинзенит санкт-петербургкоронавирус

Аршавин доставил продукты владельцам сезонных абонементов "Зенита" старше 65 лет

Бывший форвард "Зенита" и тренер петербургской команды U-16 Андрей Аршавин доставил продукты владельцам сезонных абонементов старше 65 лет.

Отметим, что перед тем, как экс-футболист отправился по домам, ему измерили температура, выдали маски, перчатки и средства дезинфекции для рук и термосумок.

Напомним, розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Режим самоизоляции действует до 30 апреля. Гражданам старше 65 лет рекомендовано не выходить на улицу без острой необходимости.

А еще: Аршавин: "Ситуация с зарплатой Кокорина в "Сочи" самая интересная"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Молодчага!Делает благое дело!Но никто и не удивлён!А вот карлик боится даже из дома выйти,чтобы помочь ветеранам Барсы....

Ответить

главное

Betting Insider: Хавбек "Крыльев Советов" Зиньковский станет игроком "Зенита"

Betting Insider: Хавбек "Крыльев Советов" Зиньковский станет игроком "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов