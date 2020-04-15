Аршавин доставил продукты владельцам сезонных абонементов "Зенита" старше 65 лет
Бывший форвард "Зенита" и тренер петербургской команды U-16 Андрей Аршавин доставил продукты владельцам сезонных абонементов старше 65 лет.
Отметим, что перед тем, как экс-футболист отправился по домам, ему измерили температура, выдали маски, перчатки и средства дезинфекции для рук и термосумок.
«Зенит-ТВ» показывает, как Андрей Аршавин поработал курьером проекта #ВместеПобедим и доставил продукты пожилым болельщикам.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 15, 2020
Подробнее о проекте: https://t.co/GUpdxj9ya5 pic.twitter.com/75E6DbQEv1
Напомним, розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Режим самоизоляции действует до 30 апреля. Гражданам старше 65 лет рекомендовано не выходить на улицу без острой необходимости.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20