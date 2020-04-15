Аршавин доставил продукты владельцам сезонных абонементов "Зенита" старше 65 лет

Бывший форвард "Зенита" и тренер петербургской команды U-16 Андрей Аршавин доставил продукты владельцам сезонных абонементов старше 65 лет.

Отметим, что перед тем, как экс-футболист отправился по домам, ему измерили температура, выдали маски, перчатки и средства дезинфекции для рук и термосумок.

«Зенит-ТВ» показывает, как Андрей Аршавин поработал курьером проекта #ВместеПобедим и доставил продукты пожилым болельщикам.



Подробнее о проекте: https://t.co/GUpdxj9ya5 pic.twitter.com/75E6DbQEv1 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 15, 2020

Напомним, розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Режим самоизоляции действует до 30 апреля. Гражданам старше 65 лет рекомендовано не выходить на улицу без острой необходимости.

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