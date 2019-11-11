Аршавин: "Думал, что Жирков десять раз умер"

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Аршавин: "Думал, что Жирков десять раз умер"

Легенда "Зенита" Андрей Аршавин пошутил по поводу футбольного долголетия полузащитника питерской команды Юрия Жиркова.

"Когда я встречаю Жиркова в Санкт-Петербурге, то говорю: "Юр, я уж думал, что ты десять раз умер, а ты всё воскресаешь и воскресаешь", - сказал Аршавин.

Напомним, что в августе Жиркову исполнилось 36 лет.

В текущем сезоне ветеран провёл за "Зенит" 17 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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