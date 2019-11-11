Аршавин: "Думал, что Жирков десять раз умер"
Легенда "Зенита" Андрей Аршавин пошутил по поводу футбольного долголетия полузащитника питерской команды Юрия Жиркова.
"Когда я встречаю Жиркова в Санкт-Петербурге, то говорю: "Юр, я уж думал, что ты десять раз умер, а ты всё воскресаешь и воскресаешь", - сказал Аршавин.
Напомним, что в августе Жиркову исполнилось 36 лет.
В текущем сезоне ветеран провёл за "Зенит" 17 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
Не пропустите: Экс-президент "Локомотива" высказался о нарушении "Зенитом" регламента в 2009 году. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13