Аршавин: "Дзюба безусловно, один из лучших игроков "Зенита"
Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин, занимающийся на данный момент развитием молодежного футбола в петербургском клубе, высказался о предстоящем матче команды с "Лацио" в 4-м туре ЛЧ.
"Мне кажется, что матч будет вязкий, тяжелый для обеих команд, потому что обе команды понимают его значимость. Это и подтвердила игра в Петербурге: несмотря на небольшое территориальное преимущество "Зенита", матч все равно в концовке закончился вничью 1:1.
Дзюба безусловно, один из лучших игроков "Зенита": последние два года он вносил огромный вклад в чемпионство нашей команды. Но я надеюсь, что наконец-то выйдет Малком: его покупали для того, чтобы он проявил себя в Лиге чемпионов, и я надеюсь, что его дебют в этом турнире состоится, и он проявит себя в ней", - цитирует Аршавина "СЭ".
После 3-х туров группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" занимает последнее место в группе F. Завтра, 24 ноября, подопечные Семака сыграют на выезде с "Лацио". Начало игры - в 23:00 (мск).
А еще: Семак объяснил своё решение назначить капитаном "Зенита" Ловрена вместо Дзюбы| http://soccernews.ru
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