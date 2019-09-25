Аршавин: "Если "Спартак" проиграет КАМАЗу, то Кононову лучше остаться поработать на заводе"

Легендарный российский футболист Андрей Аршавин пошутил по поводу сегодняшнего матча 1/16 финала Кубка страны между КАМАЗом и "Спартаком".

"Если "Спартак" сегодня проиграет, то Олегу Георгиевичу Кононову лучше не возвращаться в Москву, а остаться поработать на заводе "КамАЗ", - сказал Аршавин.

Матч КАМАЗ - "Спартак" состоится сегодня в 18:30 по московскому времени в Набережных Челнах.

Напомним, что "красно-белые" в четырёх последних играх потерпели четыре поражения.

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