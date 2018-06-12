Аршавин: "Головин способен выступать в Европе"

Форвард казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин оценил перспективы полузащитника московского ЦСКА Александра Головина на то, чтобы заиграть в Европе.

"Созрел ли Головин для того, чтобы уехать в "Ювентус"? В матче против "Арсенала" он выглядел достойно. Мне кажется, он способен играть в Европе, но это его выбор, захочет ли он и куда именно уйти. Не надо его к этому двигать, он решит сам за себя", - приводит слова 37-летнего нападающего Чемпионат.

Напомним, Аршавин поделился прогнозом на выступление сборной России на домашнем Чемпионате Мира. | soccernews.ru