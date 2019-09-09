Аршавин и Радимов потроллили друг друга из-за алиментов

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Аршавин и Радимов потроллили друг друга из-за алиментов

Тренер академии "Зенита" Андрей Аршавин и главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов подшутили друг над другом по поводу выплаты алиментов бывшим женам.

Аршавин в своем Instagram сообщил, что он на пару с Азаматом Айхожином был признан лучшим игроком товарищеского матча между сборными РФС и Федерацией футбола Казахстана (8:7).

Радимов прокомментировал пост Аршавина следующим образом: "Ты все время что-то делишь или алименты платишь"

Аршавин ответил экс-одноклубнику в том же стиле: "Я не делю, они сами забирают. Кстати, ты тоже в нашем клубе. Татьяна Ивановна (Буланова, бывшая жена Радимова - Прим. Soccernews) тоже тебя щипает".

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