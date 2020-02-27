Аршавин и Жирков попали в топ-10 самых высокооплачиваемых российских спортсменов за последнее десятилетие

Авторитетный журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских спортсменов за период с 2010 по 2019 год.

Возглавила рейтинг теннисистка Мария Шарапова, также в списке оказались 6 хоккеистов, 2 футболиста и 1 баскетболист.

Футбол представляют Юрий Жирков и Андрей Аршавин, которые заняли восьмое и десятое место соответственно.

Общий доход Жиркова за последнее десятилетие оценивается в 49,7 миллиона долларов, а Аршавина - в 43,3 миллиона долларов.

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