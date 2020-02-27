Аршавин и Жирков попали в топ-10 самых высокооплачиваемых российских спортсменов за последнее десятилетие

Теги юрий жирковандрей аршавин

Аршавин и Жирков попали в топ-10 самых высокооплачиваемых российских спортсменов за последнее десятилетие

Авторитетный журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских спортсменов за период с 2010 по 2019 год.

Возглавила рейтинг теннисистка Мария Шарапова, также в списке оказались 6 хоккеистов, 2 футболиста и 1 баскетболист.

Футбол представляют Юрий Жирков и Андрей Аршавин, которые заняли восьмое и десятое место соответственно.

Общий доход Жиркова за последнее десятилетие оценивается в 49,7 миллиона долларов, а Аршавина - в 43,3 миллиона долларов.

Не пропустите: РПЛ хочет создать гимн чемпионата. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Тактические гонки в "битве лысых"! Гвардиола переиграл Зидана и подвинул "Сити" поближе к финалу: теперь "Реалу" нужно забивать 2 на "Этихаде"!

Тактические гонки в "битве лысых"! Гвардиола переиграл Зидана и подвинул "Сити" поближе к финалу: теперь "Реалу" нужно забивать 2 на "Этихаде"!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов