Аршавин: "Игроки "Сочи" не издевались над "Ростовом", Кокорин, кажется, вообще не хотел играть"

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о победе "Сочи" над "Ростовом" (10:1) в матче 23-го тура РПЛ.

"Они бы могли навязать борьбу "Сочи" только в том случае, если бы сочинцы не приехали. С точки зрения спортивной составляющей этот матч вообще не нужно рассматривать. Это просто для этих ребят большое событие, школа. Для многих из них это первый и последний матч, может быть, второй, если "Ростов" еще заявит такой состав. Мне что понравилось у "Сочи", особенно это касается Кокорина: такое впечатление, что он тоже не хотел играть, понимая всю ситуацию.

Игроки "Сочи" не хотели добить, не издевались, не передергивали, просто играли. Они особо и не включались. Если вы посмотрите 3 гола в начале второго тайма, там отскакивали мячи, когда не забить было сложнее, чем забить", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".

Напомним, несколько дней назад стало известно, что вся команда "Ростова" ушла на карантин из-за шести заболевших коронавирусом футболистов. Руководство команды просило перенести матч 23-го РПЛ с "Сочи", однако южане не согласились откладывать встречу. В итоге "Ростов" выпустил смешанную команду: часть игроков молодежного состава, часть из "Ростова" 2003.

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