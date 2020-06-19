Аршавин: "Из "Арсенала" со мной не связывались и про Азмуна не спрашивали"

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что не общался с "Арсеналом" касательно трансфера Сердара Азмуна.

"Азмун? На него большой спрос. Из "Арсенала" со мной не связывались и про Азмуна не спрашивали. Агенты контактировали со мной, однако я перенаправлял их к спортивному директору "Зенита".

Такие решения принимаются главным тренером и президентом клуба. Насколько выгодным будет предложение и кто его заменит в случае ухода", - заявил Аршавин.

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