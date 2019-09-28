Аршавин: "Кокорин и Мамаев целый год питались "Дошираком", а за ними выстроилась очередь"

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Аршавин: "Кокорин и Мамаев целый год питались "Дошираком", а за ними выстроилась очередь"

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал переход Павла Мамаева в "Ростов".

"Я очень рад, что Кокорин и Мамаев нашли себе работу. Любопытно, что после выхода из тюрьмы людям сложно найти себе работу, а за ними выстроилась очередь. Это показывает уровень других российских игроков.

Кокорин и Мамаев целый год питались "Дошираком" и печеньем, а за ними очередь из клубов", - заявил Аршавин.

Напомним, что Мамаев заключил с "Ростовом" контракт на два года.

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