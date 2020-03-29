Аршавин: "Лучше всего к индивидуальным тренировкам адаптированы Кокорин и Мамаев"

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Аршавин: "Лучше всего к индивидуальным тренировкам адаптированы Кокорин и Мамаев"

Экс-игрок "Зенита" и "Арсенала" Андрей Аршавин рассказал, что думает об индивидуальных тренировках.

Так как чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса, футболисты дома занимаются по индивидуальной программе.

"Индивидуальные тренировки? Мне кажется, лучше всего к таким условиям сейчас адаптированы Александр Кокорин и Павел Мамаев. Когда долго находишься в замкнутом пространстве. Что касается формата проведения нашего чемпионата, я за то, чтобы вернуться к системе "весна-осень", потому что вторая лига умерла, к сожалению. А это даст возможность увеличиться количеству команд", - сказал Аршавин.

Напомним, Мамаев и Кокорин чуть меньше года провели в колонии.

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