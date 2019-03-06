Аршавин - лучший российский футболист в истории Лиги Чемпионов

Андрей Аршавин признан лучшим российским футболистом в истории Лиги Чемпионов по версии испанского телеканала Movistar+.

37-летний экс-полузащитник стал победителем голосования, набрав 45 процентов голосов. Он опередил Александра Мостового (23%), Дмитрия Аленичева (18%) и Валерия Карпина (14%).

В течение карьеры Аршавин выступал за "Зенит", "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат". В рамках ЛЧ он сыграл 42 матча, забил 7 голов и сделал 7 ассистов.

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