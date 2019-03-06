Аршавин - лучший российский футболист в истории Лиги Чемпионов
Андрей Аршавин признан лучшим российским футболистом в истории Лиги Чемпионов по версии испанского телеканала Movistar+.
37-летний экс-полузащитник стал победителем голосования, набрав 45 процентов голосов. Он опередил Александра Мостового (23%), Дмитрия Аленичева (18%) и Валерия Карпина (14%).
В течение карьеры Аршавин выступал за "Зенит", "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат". В рамках ЛЧ он сыграл 42 матча, забил 7 голов и сделал 7 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|18
|30
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|18
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|18
|23
|9
|Ахмат
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|17
|18
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
|16
|16
|Енисей Красноярск
|18
|11