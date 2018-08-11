Аршавин мог оказаться в "Барселоне"

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин признался, что в своё время у него было предложение от "Барселоны".

"Я хотел бы перейти в "Барселону", и было предложение. Но на мою игру влияния не оказало то, что я не перешёл в "Барселону" - сказал 37-летний футболист.

Напомним, что Аршавин имеет опыт выступлений в европейских топ-лигах - с 2009 по 2013 год он защищал цвета "Арсенала".

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