Аршавин: "Моментами конечно пугает, что придется завершить карьеру"

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Аршавин: "Моментами конечно пугает, что придется завершить карьеру"Полузащитник казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин затронул тему завершения своей карьеры.

"Если говорить о карьере, то конец - близок, он - рядом. Футбол не надоел, это любимое занятие. Я бы хотел остаться в футболе. Моментами конечно пугает, что придется завершить карьеру. Это очень тяжелый момент, жизнь полностью должна измениться", - цитирует 36-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, Широков высказался о борьбе за чемпионство в РФПЛ. | soccernews.ru

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