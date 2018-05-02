Аршавин: "Моментами конечно пугает, что придется завершить карьеру"

Полузащитник казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин затронул тему завершения своей карьеры.

"Если говорить о карьере, то конец - близок, он - рядом. Футбол не надоел, это любимое занятие. Я бы хотел остаться в футболе. Моментами конечно пугает, что придется завершить карьеру. Это очень тяжелый момент, жизнь полностью должна измениться", - цитирует 36-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, Широков высказался о борьбе за чемпионство в РФПЛ. | soccernews.ru