Аршавин может стать комментатором на время ЧМ-2018

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Аршавин может стать комментатором на время ЧМ-2018Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин может стать комментатором на казахстанском телевидении во время чемпионата мира 2018 года. 

"Несмотря на то, что высказывание было шуточным, мы серьезно приглашаем Андрея поработать с нами вместе на чемпионате мира.

Мы – только "за"! Во-первых, Аршавин – один из лучших игроков постсоветского пространства последних десятилетий, во-вторых, он один из лидеров популярного алма-атинского клуба, и в-третьих, сам чемпионат будет проходить в России, что тоже добавит определенный интерес в случае комментирования Аршавина", - говорят представители местного телеканала.  | soccernews.ru

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