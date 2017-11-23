Аршавин может стать комментатором на время ЧМ-2018

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин может стать комментатором на казахстанском телевидении во время чемпионата мира 2018 года.

"Несмотря на то, что высказывание было шуточным, мы серьезно приглашаем Андрея поработать с нами вместе на чемпионате мира.

Мы – только "за"! Во-первых, Аршавин – один из лучших игроков постсоветского пространства последних десятилетий, во-вторых, он один из лидеров популярного алма-атинского клуба, и в-третьих, сам чемпионат будет проходить в России, что тоже добавит определенный интерес в случае комментирования Аршавина", - говорят представители местного телеканала. | soccernews.ru