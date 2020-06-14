Аршавин может занять новый пост в "Зените" в следующем году
Бывший хавбек "Зенита" Андрей Аршавин может занять новый пост в петербургском клубе. Об этом сообщается в телеграм-канале Вячеслава Короткина.
На данный момент экс-футболист является спортивным директором сине-бело-голубых.
По данным источника, летом 2021 года 39-летний Аршавин может сменить Хавьера Рибалту на посту спортивного директора клуба. Его контракт рассчитан до июля 2021 года.
Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год. Всего он провёл за клуб 352 матча во всех турнирах, в которых забил 74 гола и отдал 99 результативных передач.
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