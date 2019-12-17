Аршавин: "Можно подумать о присоединении к РПЛ команд из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана"

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Аршавин: "Можно подумать о присоединении к РПЛ команд из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана"

Бывший игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин высказался об идее объединить чемпионаты России, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана.

"Когда несколько лет назад нашу лигу хотели объединить с украинской, я считал это правильным решением, которое будет помогать развитию футбола на постсоветстком пространстве. 

Поэтому можно подумать о присоединении к нашему чемпионату команд из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана. Это же интерес. Каждая страна будет вливать деньги в свою команду. Плюс прибавится количество зрителей. Когда туда будет приезжать сильная команда, на стадионе будет аншлаг", - сказал Аршавин.

Ранее Аршавин заявил о необходимости реформирования футбола в России.

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Дмиртрий Владимирович советует присоединить к нашему чемпионату и команды дружественной нашей стране демократической Северной Кореи. И тогда будет Мир, Труд, Жвачка!

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