Аршавин: "Можно подумать о присоединении к РПЛ команд из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана"

Бывший игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин высказался об идее объединить чемпионаты России, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана.

"Когда несколько лет назад нашу лигу хотели объединить с украинской, я считал это правильным решением, которое будет помогать развитию футбола на постсоветстком пространстве.

Поэтому можно подумать о присоединении к нашему чемпионату команд из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана. Это же интерес. Каждая страна будет вливать деньги в свою команду. Плюс прибавится количество зрителей. Когда туда будет приезжать сильная команда, на стадионе будет аншлаг", - сказал Аршавин.

Ранее Аршавин заявил о необходимости реформирования футбола в России.

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