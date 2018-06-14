Аршавин: "Мы любим иностранцев, особенно когда они тратят здесь деньги"

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Аршавин: "Мы любим иностранцев, особенно когда они тратят здесь деньги"Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин в преддверии ЧМ-2018 пообщался с журналистами британского издания и рассказал, как относится к мировому первенству в России.

"Мы любим иностранцев, особенно когда они тратят здесь деньги (смеется). Тем, кто приезжает в нашу страну, мы можем предложить все, что угодно.

Я вообще не пью. Почему вы меня спрашиваете? Мы любим со всеми пить. Добро пожаловать, только водка. Знаю, вы до сих пор думаете, что у нас по улицам гуляют медведи, но это неправда.

Чем можно заняться в Москве? Я бы хотел взять Фабрегаса в ночной клуб. Сеск, я люблю тебя и хотел бы с тобой увидеться", – сказал Аршавин.

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