Аршавин нарушил карантин ради времяпровождения с новой девушкой

Легенду "Зенита" Андрея Аршавина запечатлели с новой спутницей по имени Габриэлла.

Как сообщает "Стархит", 38-летний экс-футболист прогуливался с девушкой, а также посещал с ней баню.

Стоит отметить, что спортсмен нарушил режим карантина, введённый в Санкт-Петербурге из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что Аршавин завершил карьеру в конце 2018 года. Сейчас он возглавляет юношескую команду "Зенита" и работает на телевидении.

Не пропустите: Аршавин поучаствовал в благотворительной акции "Зенита". | http://soccernews.ru