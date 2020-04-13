Аршавин нарушил карантин ради времяпровождения с новой девушкой

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Аршавин нарушил карантин ради времяпровождения с новой девушкой

Легенду "Зенита" Андрея Аршавина запечатлели с новой спутницей по имени Габриэлла.

Как сообщает "Стархит", 38-летний экс-футболист прогуливался с девушкой, а также посещал с ней баню.

Стоит отметить, что спортсмен нарушил режим карантина, введённый в Санкт-Петербурге из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что Аршавин завершил карьеру в конце 2018 года. Сейчас он возглавляет юношескую команду "Зенита" и работает на телевидении.

Не пропустите: Аршавин поучаствовал в благотворительной акции "Зенита". | http://soccernews.ru
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