Аршавин нарушил карантин ради времяпровождения с новой девушкой
Легенду "Зенита" Андрея Аршавина запечатлели с новой спутницей по имени Габриэлла.
Как сообщает "Стархит", 38-летний экс-футболист прогуливался с девушкой, а также посещал с ней баню.
Стоит отметить, что спортсмен нарушил режим карантина, введённый в Санкт-Петербурге из-за пандемии коронавируса.
Напомним, что Аршавин завершил карьеру в конце 2018 года. Сейчас он возглавляет юношескую команду "Зенита" и работает на телевидении.
Не пропустите: Аршавин поучаствовал в благотворительной акции "Зенита". | http://soccernews.ru
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