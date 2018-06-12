Аршавин назвал двух главных фаворитов Чемпионата Мира

Форвард казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин назвал двух главных фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России.

"Основные фавориты турнира? Для меня - это Бразилия и Франция", - приводит слова 37-летнего нападающего Чемпионат.

Напомним, на групповом этапе ЧМ Бразилия сыграет со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией, а Франция встретится с Австралией, Перу и Данией.

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