Аршавин назвал двух игроков сборной, которые на ЧМ могут повести команду за собой

Теги россияандрей аршавинфедор смоловалександр кокорин

Аршавин назвал двух игроков сборной, которые на ЧМ могут повести команду за собойФорвард казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин назвал двух игроков сборной России, которые на Чемпионате Мира могут повести команду за собой.

"Кто поведет сборную России за собой? На данный момент могу назвать Кокорина. Может быть, Смолов. Вообще, это может быть любой человек. Еще год впереди, всякое может случиться. Главное, чтобы такие люди были. И я надеюсь, что они будут", - цитирует 36-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, Аршавин высказался о нынешнем "Зените". | soccernews.ru

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