Аршавин назвал главного фаворита Чемпионата Мира в России

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Аршавин назвал главного фаворита Чемпионата Мира в РоссииФорвард казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин назвал главного фаворита предстоящего Чемпионата Мира в России.

Так, 36-летний нападающий считает, что наилучшие шансы выиграть Мундиаль 2018-го года имеет сборная Франции. Характеризуя "трехцветных", Аршавин сказал, что это "хорошая, молодая команда с сильными игроками".

Напомним, сегодня в товарищеском матче сборная Франции сыграет против Германии. | soccernews.ru

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