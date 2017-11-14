Аршавин назвал главного фаворита Чемпионата Мира в России

Форвард казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин назвал главного фаворита предстоящего Чемпионата Мира в России.

Так, 36-летний нападающий считает, что наилучшие шансы выиграть Мундиаль 2018-го года имеет сборная Франции. Характеризуя "трехцветных", Аршавин сказал, что это "хорошая, молодая команда с сильными игроками".

Напомним, сегодня в товарищеском матче сборная Франции сыграет против Германии. | soccernews.ru