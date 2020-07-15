Аршавин назвал главных героев чемпионского "Зенита"
Экс-игрок сборной России и советник президента "Зенита" Андрей Аршавин высказался о результатах сезона-2019/2020.
По итогам текущего розыгрыша чемпионом стал петербургский клуб.
"Во-первых, "Зенит" хорошо начал. Клуб был и по игре силен, и по ресурсам, и по составу. "Зенит" закономерно второй год подряд становится сильнейшим клубом в России.
Я думаю, что он может разделить этот титул с Артемом Дзюбой. Семак смог расчистить состав. По-моему, у него на это ушло полгода. И это было нелегко, потому что был перебор центральных полузащитников, а на других позициях наоборот зияли дыры. И ключевой момент был, когда он рискнул сменить схему с 4-3-3 на 4-4-2. После этого «Зенит» пошел, не замечая преград.
Дзюба играет лучше, чем он может играть. В мое время Дзюба был игроком ниже классом, чем наше поколение. Но сейчас он играет выше своих возможностей", - цитирует игрока "Фонтанка".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22