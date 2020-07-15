Аршавин назвал главных героев чемпионского "Зенита"

Экс-игрок сборной России и советник президента "Зенита" Андрей Аршавин высказался о результатах сезона-2019/2020.

По итогам текущего розыгрыша чемпионом стал петербургский клуб.

"Во-первых, "Зенит" хорошо начал. Клуб был и по игре силен, и по ресурсам, и по составу. "Зенит" закономерно второй год подряд становится сильнейшим клубом в России.

Я думаю, что он может разделить этот титул с Артемом Дзюбой. Семак смог расчистить состав. По-моему, у него на это ушло полгода. И это было нелегко, потому что был перебор центральных полузащитников, а на других позициях наоборот зияли дыры. И ключевой момент был, когда он рискнул сменить схему с 4-3-3 на 4-4-2. После этого «Зенит» пошел, не замечая преград.

Дзюба играет лучше, чем он может играть. В мое время Дзюба был игроком ниже классом, чем наше поколение. Но сейчас он играет выше своих возможностей", - цитирует игрока "Фонтанка".

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