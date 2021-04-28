Аршавин назвал клуб, на модель которого нужно ориентироваться "Зениту"

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Аршавин назвал клуб, на модель которого нужно ориентироваться "Зениту"

Фото: инстаграм Андрея Аршавина/Автор неизвестен

Директор департамента развития молодежного футбола "Зенита" Андрей Аршавин выразил мнение, что петербургскому клуб стоит идти по пути немецкого "РБ Лейпциг", который покупает талантливых игроков, а затем продает их за большие деньги.

"Мы должны понять, в какой точке футбольного мира находится "Зенит". Если мы хотим быть топ-клубом, сейчас надо полмиллиарда тратить или зарабатывать в год. "Зенит" не может себе этого позволить с точки зрения фэйр-плей. Следовательно, наверное, нам нужно принимать модель условного "РБ Лейпциг", который и сам находится наверху, но, имея большие таланты, у него есть возможность их развития, плюс он зарабатывает на них. И в принципе он также создает борьбу и в Лиге чемпионов в своем чемпионате. Следовательно и покупать дорогих игроков, как бы нам ни хотелось, мне кажется, не совсем правильно", - сказал Аршавин в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что "РБ Лейпциг" в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, а в нынешнем - уверенно занимает второе место в Бундеслиге.

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