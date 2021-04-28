Аршавин назвал клуб, на модель которого нужно ориентироваться "Зениту"
Фото: инстаграм Андрея Аршавина/Автор неизвестен
Директор департамента развития молодежного футбола "Зенита" Андрей Аршавин выразил мнение, что петербургскому клуб стоит идти по пути немецкого "РБ Лейпциг", который покупает талантливых игроков, а затем продает их за большие деньги.
"Мы должны понять, в какой точке футбольного мира находится "Зенит". Если мы хотим быть топ-клубом, сейчас надо полмиллиарда тратить или зарабатывать в год. "Зенит" не может себе этого позволить с точки зрения фэйр-плей. Следовательно, наверное, нам нужно принимать модель условного "РБ Лейпциг", который и сам находится наверху, но, имея большие таланты, у него есть возможность их развития, плюс он зарабатывает на них. И в принципе он также создает борьбу и в Лиге чемпионов в своем чемпионате. Следовательно и покупать дорогих игроков, как бы нам ни хотелось, мне кажется, не совсем правильно", - сказал Аршавин в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, что "РБ Лейпциг" в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, а в нынешнем - уверенно занимает второе место в Бундеслиге.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20