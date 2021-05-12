Аршавин назвал лучшего тренера в своей карьере

Фото: инстаграм Андрея Аршавина/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Зенита" и "Арсенала" Андрей Аршавин рассказал, что он считает Гуса Хиддинка лучшим тренером в своей карьере.

"Венгер — не лучший тренер, который у меня был. Лучший — это Хиддинк. Мне нравится, что ни Хиддинк, ни Адвокат никогда не боялись соперника. Петржела не боялся. А вот Венгер иногда, мне кажется, да. Это было понятно по составу, тактике. Я не высказывал этого, но мне это не нравилось. Тренер не должен бояться соперника, это же чувствуют игроки. Даже если он боится, надо делать так, чтобы игроки не понимали", - рассказал Аршавин в шоу "50 вопросов. Спорт".

Напомним, что в 2008 году сборная России под руководством Хиддинка стала бронзовым призером чемпионата Европы. Аршавин в том году занял шестое место в списке претендентов на "Золотой мяч".

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