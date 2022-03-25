Аршавин назвал лучшие российские футбольные академии
Фото инстаграм Андрея Аршавина
Легенда питерского "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о том, в каких клубах РПЛ сейчас сильнейшие академии.
"По структуре игры, я думаю, "Зенит" - флагман. Потому что у нас все команды отличаются быстрой игрой. По количеству воспитанников во взрослом футболе мы уступаем "Локомотиву".
В целом я бы назвал "Зенит" и "Краснодар", потому что сложно с ними соревноваться, у них великолепная инфраструктура. "Зенит", может, и не лучшая, но точно одна из ведущих академий страны", - сказал Аршавин.
Напомним, что "Зенит" становился чемпионом России три года подряд и в текущем сезоне снова лидирует в РПЛ.
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