Аршавин назвал лучших игроков, с которыми когда-либо выступал в одной команде

Теги андрей аршавиналександр кержаковсеск фабрегасзенит санкт-петербургарсенал лондон

Аршавин назвал лучших игроков, с которыми когда-либо выступал в одной команде

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин в программе "Открытый показ" рассказал, кто, по его мнению, является лучшим футболистом, с которым когда-либо играл в одной команде.

Напомним, Аршавин на протяжении карьеры выступал в "Зените", лондонском "Арсенале", "Кубане" и "Кайрате".

"Лучший игрок, с которым я играл? Из российских - Кержаков. У нас с ним взаимопонимание на поле было просто на каком-то невероятном уровне. А вообще - Фабрегас. Он всегда видел такие ходы на поле, о которых я даже думать не мог", - сказал экс-спортсмен.

Не пропустите: "Зенит" опубликовал топ-20 голов Аршавина за клуб в честь его 39-летия. | http://soccernews.ru
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