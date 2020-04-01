Аршавин назвал лучших тренеров в карьере

Теги андрей аршавинарсен венгерзенит санкт-петербургдик адвокатарсенал лондон

Аршавин назвал лучших тренеров в карьере

Экс-форвард "Арсенала", "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин назвал лучших тренеров, которых он встречал за свою карьеру. Об этом сообщает 888 Sport.

"Большое уважение к Арсену Венгеру. Для меня он был одним из лучших. Но при двух голландских тренерах за сборную России - Гусе Хиддинке и Дике Адвокате - я сыграл свои лучшие матчи, так что лично для меня они были чуть лучше. Конечно, мне повезло, что я работал под руководством Арсена", - сказал футболист.

Ранее Аршавин рассказал, о чем жалеет за карьеру в "Арсенале".

Не пропустите: Месси назвал 15 молодых футболистов, которые в будущем могут стать звездами. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА пошутил над футболистами в день смеха

ЦСКА пошутил над футболистами в день смеха

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов