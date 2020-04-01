Аршавин назвал лучших тренеров в карьере

Экс-форвард "Арсенала", "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин назвал лучших тренеров, которых он встречал за свою карьеру. Об этом сообщает 888 Sport.

"Большое уважение к Арсену Венгеру. Для меня он был одним из лучших. Но при двух голландских тренерах за сборную России - Гусе Хиддинке и Дике Адвокате - я сыграл свои лучшие матчи, так что лично для меня они были чуть лучше. Конечно, мне повезло, что я работал под руководством Арсена", - сказал футболист.

Ранее Аршавин рассказал, о чем жалеет за карьеру в "Арсенале".

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