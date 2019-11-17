Аршавин назвал причину поражения сборной России от Бельгии

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о поражении сборной России от Бельгии (1:4) в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

"Высочайший уровень каждого футболиста сборной Бельгии, хорошая техника владения мячом, он у них вообще не отлетает. В конструкции Мартинеса каждый игрок грамотно выполняет свою роль, поэтому такая разница между сборной России и бельгийцами", - приводят слова Аршавина российские СМИ.

Таким образом, Россия завершит отборочный турнир на втором месте в группе.

Напомним, что россияне и бельгийцы досрочно гарантировала себе попадание в финальную стадию Евро-2020.

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